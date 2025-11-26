Truffe agli anziani in carcere finto carabiniere
È stato individuato, e si trova in carcere, l’autore del duplice furto messo a segno la mattina del 15 marzo scorso a Conselice e a Sant’Agata sul Santerno, entrambi eseguiti con la tecnica del “ finto carabiniere ”. L’indagato è Antonio Maisto, 35 anni, di Napoli, ora accusato di furto in appartamento e truffa in concorso con un complice rimasto ignoto. Nei suoi confronti la Procura — con la pm Lucrezia Ciriello — aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, il gip Janos Barlotti ha disposto i domiciliari. L’uomo, tuttavia, resta comunque in carcere perché detenuto per un altro procedimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
