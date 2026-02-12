Cinque Terre | frana vicino all' accesso della Via dell' Amore nessun ferito

Dopo le intense piogge di questi giorni, una frana si è verificata vicino all’ingresso della Via dell’Amore a Manarola. Sul posto sono intervenuti i tecnici che hanno valutato l’area. Per motivi di sicurezza, l’ingresso è stato chiuso temporaneamente. Nessuno è rimasto ferito. La strada rimane isolata finché non verranno completate le verifiche e i lavori di messa in sicurezza.

Manarola (La Spezia), 12 febbraio 2026 - Dopo le verifiche tecniche effettuate in seguito alla frana, causata dalle recenti piogge e avvenuta vicino all'accesso lato Manarola dell a Via dell'Amore, è stata disposta la chiusura temporanea di quell'ingresso per motivi di sicurezza. La Via dell'Amore resta aperta e percorribile, con entrata e uscita esclusivamente dal lato di Riomaggiore. La frana interessa un'area privata. Per questo il Comune di Riomaggiore, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, ha avviato gli atti necessari per richiedere al proprietario la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza della zona.

