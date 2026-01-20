Cinque Terre Card | rimodulazione tariffaria per l’accesso alla Via dell’Amore

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre annuncia la rimodulazione delle tariffe della Cinque Terre Card, strumento essenziale per accedere alla Via dell’Amore e alle principali aree del parco. Questa modifica mira a semplificare l’offerta, promuovendo un turismo sostenibile e responsabile, in linea con gli obiettivi di valorizzazione del territorio e di economia circolare. La nuova struttura tariffaria sarà efficace a partire da gennaio 2026.

Manarola, 20 gennaio 2026 – Il Parco Nazionale delle Cinque Terre compie un nuovo passo nel percorso di semplificazione dell’offerta e valorizzazione del turismo rigenerativo, rafforzando il ruolo della Cinque Terre Card come principale strumento di economia circolare che unisce mobilità, fruizione e reinvestimento sul territorio. Per il 2026 l’ente ha approvato la rimodulazione della Cinque Terre Card, eliminando la tipologia Plus e tornando a due categorie principali: Treno e Trekking. Una scelta chiara e strategica che consente, con un’unica card, di accedere anche alla Via dell’Amore, tratto iconico del Sentiero Verde Azzurro che collega Manarola a Riomaggiore, pur mantenendo il sistema di prenotazione necessario a garantire tutela e qualità della visita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

