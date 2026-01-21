Cinque Terre card Tariffe con accesso alla Via dell’Amore

La Cinque Terre Card, recentemente rinnovata dal Parco Nazionale, offre ora due opzioni principali: treno e trekking. Questa revisione ha eliminato la categoria Plus, semplificando l'accesso alle attrazioni e ai percorsi dei cinque paesi. La card consente di visitare le Cinque Terre in modo comodo e sostenibile, incluso l’accesso alla famosa Via dell’Amore. Una soluzione pratica per esplorare questa splendida area protetta con facilità e rispetto per l’ambiente.

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha approvato la rimodulazione della Cinque Terre Card, eliminando la tipologia Plus e tornando a due categorie principali: treno e trekking. La scelta consente, con un'unica card, di accedere anche alla Via dell'Amore, tratto iconico del Sentiero Verde Azzurro che collega Manarola a Riomaggiore, pur mantenendo il sistema di prenotazione necessario a garantire tutela e qualità della visita. La nuova configurazione – assicura il Parco in un comunicato – rappresenta "un vantaggio concreto per i visitatori. In precedenza, per accedere alla Via dell'Amore era necessario acquistare la Card Treno Plus, con un costo superiore di circa 10 euro rispetto alla Card Treno ordinaria.

