Cinque grandi ’visioni’ per trasformare il mondo

Questa domenica, il Cento Carnevale d’Europa ha fatto il suo ingresso più vivace con la terza delle cinque domeniche di festa. Migliaia di persone si sono radunate in piazza, occhi puntati sui carri colorati e il cuore pieno di emozioni. Tra applausi e coriandoli che volano, il carnevale di quest’anno si conferma come uno degli eventi più attesi, con un’atmosfera che coinvolge grandi e bambini. La festa prosegue, tra sorrisi e allegria, sotto il sole di questa domenica di metà febbraio.

Il Cento Carnevale d'Europa, da 35 anni firmato Manservisi, entra nel suo battito più intenso con la terza di 5 domeniche, il cuore della festa, tra applausi ed emozioni che restano addosso, coriandoli che danzano nell'aria e in migliaia con il naso all'insù e occhi che brillano davanti allo spettacolo dei carri. "Chi viene al Cento Carnevale d'Europa non vede solo uno spettacolo, ma viene a vivere un'intera e spettacolare esperienza – dice Riccardo Manservisi –: c'è sicurezza, attenzione ai dettagli, competenze in ogni ambito. I carri sono tra i più grandi d'Italia per dimensione e qualità, con fantastiche coreografie, il gettito di doni dalle torrette e la musica sono uno spettacolo che lascia il pubblico a bocca aperta.

