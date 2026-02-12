Cinema finite le riprese di L’uomo che poteva cambiare il mondo

Sono finite le riprese del film “L’uomo che poteva cambiare il mondo” a Roma. La regista Anne Paulicevich ha concluso le riprese del suo secondo lungometraggio, con un cast che include Elio Germano, Albrecht Schuch e Fausto Russo Alesi. La produzione ha portato sul set i temi e le atmosfere della regista, nota per aver scritto “Tango Libre” e “Working Girls”. Ora si aspetta solo di conoscere la data di uscita nelle sale.

Roma, 12 feb. (askanews) – Sono terminate le riprese de "L'uomo che poteva cambiare il mondo", secondo lungometraggio di Anne Paulicevich, sceneggiatrice di Tango Libre (Premio Speciale della Giuria – Festival di Venezia 2012) e di Working Girls co-diretto insieme a Frédéric Fonteyne (film belga candidato come Miglior Film Internazionale agli Academy Awards 2020) con Elio Germano, Albrecht Schuch e Fausto Russo Alesi. Nel cast anche Linda Caridi ed Edoardo Pesce. Il film è ambientato nel 1938. Hitler è in visita ufficiale in Italia. Per impressionare il suo ospite, Mussolini chiama il più autorevole archeologo italiano a fare da guida tra i tesori del Bel Paese.

