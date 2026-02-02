Dopo sei mesi di riprese a Londra, Greta Gerwig ha concluso le riprese di

Con Il nipote del mago, primo tassello del nuovo universo di Narnia targato Netflix, la regista ha appena chiuso sei mesi di riprese londinesi e acceso la curiosità globale. Terminate a Londra le riprese di Narnia: Il nipote del mago di Greta Gerwig, prodotto da Netflix. Sei mesi di lavorazione, un'ambientazione spostata agli anni Cinquanta e un cast di altissimo profilo per una rilettura tutt'altro che tradizionale del mondo di C.S. Lewis. Una Narnia che cambia epoca (e pelle) Le riprese principali di Narnia: Il nipote del mago si sono ufficialmente concluse a Londra dopo un lungo set durato circa sei mesi, iniziato nell'agosto scorso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Narnia di Greta Gerwig, finite le riprese: sei mesi a Londra per reinventare "Il nipote del mago"

