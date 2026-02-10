Song Sung Blue - Una melodia d’amore prosegue la rassegna Cinema d’argento

Da ilpiacenza.it 10 feb 2026

Mercoledì 11 febbraio alle 15, alla Multisala Politeama di Piacenza, si tiene il nuovo appuntamento con la rassegna

Nuovo appuntamento mercoledì 11 febbraio alle ore 15, alla Multisala Politeama, con la rassegna "Cinema d’argento", riservata ai cittadini residenti a Piacenza che abbiano compiuto i 65 anni.In cartellone questa settimana, con biglietto di ingresso al prezzo speciale di 3 euro, il film "Song Sung.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

"Song Sung Blue – Una melodia d'amore", la clip del film con Hugh Jackman e Kate Hudson

"Song Sung Blue – Una Melodia d'amore" è il nuovo film di Craig Brewer, con Hugh Jackman e Kate Hudson.

Da giovedì al cinema, un nuovo film ogni settimana: Song Sung Blue.

SONG SUNG BLUE - UNA MELODIA D'AMORE; Hai sentito parlare della nomination all'Oscar per Music Sung Blue? SONG SUNG BLUE con Hugh Jackman arriverà su Peacock a febbraio; Kate Hudson nominata Showperson dell'anno da ICG Publicists.

Kate Hudson, un viaggio nei torbidi segreti di quando era solo una ragazzina L'attrice Kate Hudson svela i suoi più torbidi segreti adolescenziali. In particolare una canzone suscita bollenti spiriti.

Song Sung Blue - Una melodia d'amore Distribuito da Universal Pictures, Song Sung Blue - Una melodia d'amore è oggi in programmazione in 3 sale cinematografiche. Scopri gli orari degli spettacoli nei cinema più vicini in Piemonte

