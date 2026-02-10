Song Sung Blue - Una melodia d’amore prosegue la rassegna Cinema d’argento
Mercoledì 11 febbraio alle 15, alla Multisala Politeama di Piacenza, si tiene il nuovo appuntamento con la rassegna
Nuovo appuntamento mercoledì 11 febbraio alle ore 15, alla Multisala Politeama, con la rassegna "Cinema d'argento", riservata ai cittadini residenti a Piacenza che abbiano compiuto i 65 anni.In cartellone questa settimana, con biglietto di ingresso al prezzo speciale di 3 euro, il film "Song Sung.
“Song Sung Blue – Una melodia d’amore”, la clip del film con Hugh Jackman e Kate Hudson
“Song Sung Blue – Una Melodia d’amore” è il nuovo film di Craig Brewer, con Hugh Jackman e Kate Hudson.
Argomenti discussi: SONG SUNG BLUE - UNA MELODIA D'AMORE; Hai sentito parlare della nomination all’Oscar per Music Sung Blue? Ora avrai la possibilità di guardare; SONG SUNG BLUE con Hugh Jackman arriverà su Peacock a febbraio; Kate Hudson nominata Showperson dell’anno da ICG Publicists.
Kate Hudson, un viaggio nei torbidi segreti di quando era solo una ragazzinaL'attrice Kate Hudson svela i suoi più torbidi segreti adolescenziali. In particolare una canzone suscita bollenti spiriti. cinema.icrewplay.com
Song Sung Blue - Una melodia d'amoreDistribuito da Universal Pictures, Song Sung Blue - Una melodia d'amore è oggi in programmazione in 3 sale cinematografiche. Scopri gli orari degli spettacoli nei cinema più vicini in Piemonte ... mymovies.it
Congratulazioni a Kate Hudson per la sua nomination ai BAFTA Awards come Migliore Attrice in SONG SUNG BLUE - Una Melodia d'Amore #SongSungBlueIlFilm, al cinema. - facebook.com facebook
13 candidature agli Oscar®. Congratulazioni al cast e alle troupe di Hamnet - Nel nome del figlio, BUGONIA e Song Sung Blue - Una Melodia d'Amore! #SongSungBlueIlFilm, al cinema. #HamnetIlFilm, dal 5 febbraio al cinema. x.com
