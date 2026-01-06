È venuto a mancare Béla Tarr, regista e sceneggiatore ungherese noto per il suo stile distintivo nel cinema. A 70 anni, si trovava a Budapest, dove è deceduto. Tarr è stato premiato con l’Orso d’argento alla Berlinale 2011 per il film “Il Cavallo di Torino”, lasciando un’impronta significativa nel panorama cinematografico internazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo del cinema europeo.

Mondo del cinema in lutto. È morto Béla Tarr, il regista e sceneggiatore ungherese 70enne si trovava a Budapest. La notizia della scomparsa è stata confermata dal regista Bence Fliegauf all’agenzia di stampa ungherese Mti, in rappresentanza della famiglia del cineasta. Tarr ha collaborato per tutta la vita con una ristretta cerchia di fidati collaboratori: la moglie e co-regista Ágnes Hranitzky, il compositore Mihály Víg, lo scrittore e sceneggiatore László Krasznahorkai e il direttore della fotografia Fred Kelemen. Con Krasznahorkai ha realizzato le opere più celebri, instaurando un sodalizio creativo durato decenni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Béla Tarr, il regista e sceneggiatore ungherese ha vinto l’Orso d’argento alla Berlinale 2011 con “Il Cavallo di Torino”

Leggi anche: Addio a Béla Tarr, il regista che ha rivoluzionato il cinema d'autore

Leggi anche: Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, Richard Linklater, presenta "Nouvelle Vague" alla Festa del Cinema di Roma. Il regista americano riceve oggi il Premio alla Carriera, dalle mani di Marco Bellocchio.

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È morto Béla Tarr, il maestro del cinema ungherese, all’età di 70 anni. x.com