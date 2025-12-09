Palazzina a rischio crollo i residenti | Infiltrazioni dopo alcuni lavori Si è aperta una voragine - VIDEO

Napolitoday.it | 9 dic 2025

Da Pianura arriva una drammatica segnalazione di alcuni residenti circa il pericolo di crollo di una palazzina in via dell'avvenire. Una situazione drammatica determinata da gravi cedimenti strutturali.  I cittadini denunciano come il pericolo sia sorto dopo alcuni lavori sulle tubature del gas. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

