Operaio morto dopo caduta mentre costruiva una tomba al cimitero di Aragona un patteggiamento
Due anni di reclusione, con pena sospesa, per S.F., 56enne di Raffadali, datore di lavoro di Antonino Burgio, l’operaio di 69 anni morto il 24 luglio 2023 dopo essere precipitato da cinque metri mentre costruiva una tomba di famiglia al cimitero di Aragona. Il gup Iacopo Mazzullo del tribunale di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
