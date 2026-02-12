Cimiteri comunali dall' 1 aprile al via le operazioni di esumazione delle salme

Dall’1 aprile, le operazioni di esumazione al Campo 13 del cimitero La Cigna iniziano subito. Le salme saranno rimosse secondo il calendario stabilito dal Comune. La procedura coinvolgerà le salme già sepolte in modo ordinario e si svolgerà nelle prossime settimane. La gestione delle operazioni è stata comunicata alle famiglie interessate, che potranno seguire le procedure previste.

A partire dall'1 aprile partiranno le operazioni di esumazione ordinaria al Campo 13 del cimitero comunale La Cigna ("Lupi"), in via Don Aldo Mei. In questo campo si trovano i defunti inumati dall'1 gennaio 2015 fino al 31 gennaio 2016. Lo stesso giorno inizieranno le operazioni anche al cimitero comunale di Antignano: al Campo 1, dove si trovano i defunti inumati negli anni 2014-2015 e al campo 4 dove si trovano i defunti degli anni 2012-2014. I familiari dei defunti possono prenotarsi per essere presenti al momento dell'esumazione, disponendo che i resti mortali dei loro cari siano deposti in cellette ossario o in loculi già in concessione, oppure indicando una diversa destinazione.

