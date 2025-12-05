Cimiteri di Poggioreale il Comune avvia operazioni massive di esumazione ordinaria delle salme

Con ordinanza sindacale n. 1325 del 03122025, l'amministrazione comunale di Napoli ha dato avvio alla procedura di esumazione ordinaria e massiva, per decorrenza del periodo contemplato dall’art. 82, comma 1 e comma 3, del D.P.R. n. 2851990, delle salme inumate presso le aree del cimitero di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Cimiteri di Poggioreale, il Comune avvia operazioni massive di esumazione ordinaria delle salme

Scopri altri approfondimenti

Cimitero di Poggioreale, l'orrore della "città fantasma": cittadini costretti a pulire i viali tra degrado e abbandono. Borrelli (AVS): "Una società che non offre dignità ai defunti cosa può offrire ai vivi? I morti non sono solo quelli sepolti, ma anche chi amministra" La - facebook.com Vai su Facebook

Voragine Cimitero Poggioreale, il Comune scrive al gip: «No all’archiviazione» - Per gli avvocati del Comune non ci sono dubbi: l’inchiesta sul crollo nel cimitero di Poggioreale non deve essere archiviata. Da ilmattino.it

Napoli. Nel cimitero di Poggioreale feti e arti amputati in stato di abbandono - A denunciarlo è l’Efi, l’associazione degli impresari funebri, che chiede al Comune “il rispetto delle regole” per la “giusta, igienica e dignitosa ... Come scrive quotidianosanita.it

Napoli, migliaia di morti “spariti” dal cimitero di Poggioreale - È la domanda che ormai da mesi si fanno migliaia di persone tra mogli, mariti, figli, amici e parenti di morti che sono stati seppelliti in ... panorama.it scrive

Napoli, Ponte di Ognissanti: il piano traffico del comune nei pressi del cimitero di Poggioreale - In occasione della festa di Ognissanti e della commemorazione di tutti i fedeli defunti (1 e 2 novembre) il Comune di Napoli ha diramato il piano traffico per gestire la numerosa affluenza di persone ... Lo riporta ilmattino.it

Crollo al cimitero di Poggioreale, la rabbia dei parenti dei defunti: “Costretti a scavare da soli” - La rabbia dei parenti che, a tre anni dal crollo delle cappelle, sono costretti a scavare con le pale per ritrovare i resti dei defunti: sotto accusa il Comune. Scrive fanpage.it

Poggioreale, il cimitero ferito - La tensostruttura a Poggioreale è ancora lì, a tre anni dai crolli. Riporta rainews.it