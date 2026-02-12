Cime tempestose Putin e come vincere un Oscar

Questa settimana ci sono state sorprese nel mondo del cinema e della politica. Da un lato, un film ispirato a “Cime Tempestose” con interpretazioni che lasciano il segno, dall’altro, un ritratto di Putin che si fa più libero e meno stereotipato. Nel frattempo, Hollywood si prepara a consegnare gli Oscar, con regole sempre più stringenti e una corsa agguerrita tra i candidati. Un mix di emozioni e tensioni che mostra come arte e potere continuino a incrociarsi.

Il nuovo adattamento molto molto libero di Cime tempestose con Margot Robbie e Jacob Elordi è il film più grande di questa settimana, ma ci sono anche Il mago del Cremlino, il primo grande film che prova a raccontare Putin a partire dal suo spin doctor, e La Gioia con Valeria Golino, tratto da un caso di cronaca che forse vi potrebbe ricordare questa puntata di Indagini. In più vi raccontiamo per filo e per segno come si fa a partecipare agli Oscar e poi a vincere. Così lo sapete. In questa puntata parliamo di un presidente della Repubblica italiana che ha risolto tutti i problemi tranne i suoi, di morti viventi molto sensibili e di una scelta di marketing della Disney che le si è ritorta contro

