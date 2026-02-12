La scena cinematografica si riempie di novità. Margot Robbie avrebbe dovuto interpretare Carey Mulligan, ma alla fine il ruolo è passato a un’altra attrice. Jacob Elordi, invece, ha deciso di dedicarsi completamente al film, lavorando con grande impegno. E c’è anche la prima esperienza dietro la macchina da presa di Emerald Fennell. Questi dettagli svelano quanto il film sia stato ricco di sorprese e cambi di programma.

Il cast di supporto include Hong Chau (The Menu, The Whale) nei panni Nelly Dean, Shazad Latif (Star Trek: Discovery) in quelli di Edgar Linton e Alison Oliver (Task) nel ruolo di Isabella Linton. A completare l'ensemble ci sono Martin Clunes (Manhunt) e Ewan Mitchell (House of the Dragon). Anthony Willis firma la colonna sonora, con la collaborazione di Charli XCX. Costato circa 80 milioni di dollari, il film è stato sostenuto da una campagna marketing da sogno, impreziosita anche dal method dressing della protagonista, carico di suggestioni romantiche. Il primo, controverso trailer di Cime Tempestose, diffuso lo scorso settembre, ha scatenato un’ondata di polemiche: da un lato per le scene esplicitamente hot, accusate dai fan di tradire lo spirito originario del romanzo di Brontë; dall’altro per il presunto whitewashing del personaggio di Heathcliff, descritto nel libro come «gypsy» e «dalla pelle scura». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cime Tempestose, 10 curiosità sul film

Approfondimenti su Cime Tempestose 10

La première del nuovo film di Emerald Fennell si è svolta martedì al TCL Chinese Theatre di Los Angeles.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cime Tempestose 10

Argomenti discussi: Cime Tempestose, Margot Robbie regina del method dressing, i look in tema col film. FOTO; 50 sfumature di Cime tempestose, l’operazione Frankenstein che svilisce, tradisce e umilia il romanzo di Emily Bronte; Tutti i look di Margot Robbie in stile Cime tempestose; Cime tempestose non è Cime tempestose. E non basta Jacob Elordi a salvarlo.

Cime Tempestose, perché il capolavoro di Emily Brontë continua a stregarciScopri aneddoti e curiosità sul romanzo Cime tempestose, pubblicato nel 1847 tra lo scetticismo dell'epoca e diventato oggi un capolavoro della letteratura classica inglese. libreriamo.it

Da Cime tempestose a Colleen Hoover: 10 libri da leggere prima che arrivino sugli schermiÈ il primo libro da prendere in mano, anche perché la miniserie in sei puntate in cui è stato adattato, His & Her, debutta su Netflix proprio in questi giorni. Un thriller psicologico giocato ... repubblica.it

Scoprite le recensioni per Cime Tempestose e il punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes del film con Margot Robbie e Jacob Elordi. https://cinema.everyeye.it/notizie/cime-tempestose-promosso-bocciato-giudizio-rotten-tomatoes-858953.htmlutm_medium= - facebook.com facebook

Cime tempestose, le foto del cast x.com