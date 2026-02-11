Come sopravvivere a Heathcliff | Cime tempestose diventa un tutorial
Dopo il nuovo film con Jacob Elordi e Margot Robbie, Cime tempestose torna a essere protagonista su TikTok. Gli utenti si cimentano con video e tutorial ispirati alla storia e ai personaggi del classico di Emily Brontë, creando un vero e proprio trend social. La passione per il romanzo si riaccende tra i giovani, che condividono opinioni, interpretazioni e consigli pratici su come sopravvivere alle emozioni forti di Heathcliff.
Perché oggi nessuno entra davvero a Wuthering Heights senza prima dare un’occhiata al briefing. E il briefing, naturalmente, è su TikTok. Il sottotesto è quasi sempre implicito, ma chiarissimo: se sei arrivata qui inseguendo Jacob Elordi sul poster, siediti un attimo. «Ho comprato Cime tempestose dopo aver visto il trailer», spiega una creator via social. «Pensavo fosse tipo Pride & Prejudice. Mi sento ingannata». A innescare la reazione a catena è stato il nuovo adattamento firmato da Emerald Fennell, che arriva il 12 febbraio, e ha rimesso al centro Heathcliff e Catherine. Hype altissimo, ambizioni da film più atteso del 2026 e un’operazione visiva perfettamente calibrata per l’immaginario contemporaneo: brughiera, tensione erotica, romanticismo gotico lucidato a specchio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su Heathcliff Cime Tempestose
“Cime Tempestose”, la recensione: il film di Emerald Fennell appaga tutti i sensi, ma Catherine e Heathcliff sono un’altra cosa
Questa sera nelle sale arriva la nuova versione di “Cime Tempestose”, il famoso romanzo di Emily Brontë.
“Difficile da seguire”; “E’ noioso, non succede niente”; “Ci sono troppe descrizioni”: la Gen Z si lancia nella lettura di Cime Tempestose ma non ci riesce, su TikTok spopolano i tutorial su come leggerlo senza fatica
La sfida di avvicinare i giovani alla letteratura classica emerge in un'analisi di Erika Pomella su Il Giornale.
Ultime notizie su Heathcliff Cime Tempestose
