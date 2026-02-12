Ciclone Harry misure urgenti per i lavoratori stagionali

Il ciclone Harry ha attraversato la zona jonica di Messina, portando distruzione e danni. Le strade sono allagate, le aziende sono ferme e molte famiglie si trovano in difficoltà. Le autorità hanno già annunciato misure urgenti per aiutare i lavoratori stagionali colpiti dall’emergenza. La situazione resta critica e si aspetta un intervento rapido per ripristinare la normalità.

Il passaggio del ciclone Harry ha colpito duramente la zona jonica della provincia di Messina, lasciando dietro di sé danni ingenti alle infrastrutture, alle attività produttive e al tessuto economico e sociale del territorio. A pagare il prezzo più alto, ancora una volta, sono i lavoratori e le lavoratrici stagionali, già segnati da una condizione strutturale di precarietà. La Cgil Messina denuncia una pesante situazione di difficoltà e chiede misure urgenti di sostegno al reddito. Agricoltura, turismo, servizi e piccole attività locali risultano pesantemente compromessi – evidenzia la Cgil - molti lavoratori stagionali si ritrovano improvvisamente senza occupazione, senza reddito e, soprattutto, senza alcuna forma di ammortizzatore sociale.

