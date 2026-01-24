Dopo il passaggio del Ciclone Harry in Calabria, il ministro Salvini si recherà nella regione per valutare i danni. Il ministro annuncia un sopralluogo e l’impegno a ottenere fondi urgenti per il recupero e la ripresa delle zone colpite. L'obiettivo è supportare le infrastrutture e le attività danneggiate, contribuendo a una risposta concreta alle emergenze causate dagli eventi climatici recenti.

Ciclone Harry, Salvini atteso in Calabria: Minasi annuncia sopralluogo e fondi urgenti. A pochi giorni dal devastante passaggio del Ciclone Harry, che ha colpito duramente la Calabria provocando frane, allagamenti e danni ingenti a infrastrutture e attività produttive, si intensifica il lavoro istituzionale per garantire risposte rapide ai territori. La Senatrice della Repubblica Tilde Minasi (Lega), già assessore regionale alle Politiche Sociali, ha reso noto sui suoi profili social di aver avuto un confronto diretto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per sollecitare un intervento immediato nelle aree colpite. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Ciclone Harry, Salvini in Calabria: fondi urgenti

Ciclone Harry, Salvini: “chiesto stato d’emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna Sicilia”: ancora maltempo e nubifragiIl ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane.

Ciclone Harry, allerta Isole e CalabriaA causa del passaggio del ciclone Harry, sono state emesse allerte meteo e sono state disposte la chiusura delle scuole in diversi Comuni di Sardegna, Sicilia e Calabria.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il ciclone Harry flagella Sicilia, Calabria e Sardegna. Salvini: Stato di emergenza; Ciclone Harry, si contano i danni del maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna. Salvini: Seguiamo la situazione; Ciclone Harry, solo in Sicilia danni per almeno 740 milioni. Schlein: Salvini destini i soldi del…; Il ciclone Harry si abbatte sul Sud: devastazioni in Sicilia, Calabria e Sardegna. Salvini annuncia lo stato di emergenza.

Cose mai viste in Sicilia. Il ciclone Harry ha devastato l'isola (ma Salvini parla del Ponte sullo Stretto)Venti oltre i 100 km/h, piogge torrenziali e mareggiate eccezionali. Devastate coste e città della Sicilia orientale, 200 evacuati, 1 miliardo di euro ... huffingtonpost.it

Dal caos alla tregua: come il Ciclone Harry sta lasciando il Sud ItaliaIl Ciclone Harry colpisce il Sud Italia: allerta rossa, danni e previsioni aggiornate su Sicilia, Calabria e Sardegna. blogsicilia.it

Lunedì il Consiglio dei Ministri dichiarerà la Stato di emergenza nazionale per i danni del ciclone Harry - facebook.com facebook

#Ciclone " #Harry": gli interventi della Guardia Costiera nel Sud Italia x.com