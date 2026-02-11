Ciclone Ulrike in arrivo in Calabria ecco le misure urgenti adottate a Reggio dal Comune

Il Comune di Reggio Calabria ha già messo in campo misure urgenti per il ciclone Ulrike, che sta arrivando sulla regione. Dopo l’allerta arancione emessa per criticità idrogeologica e temporali, il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, ha firmato ordinanze per proteggere i cittadini. Le decisioni sono state prese in fretta, per affrontare i possibili rischi di frane e allagamenti. La città si prepara a un giorno di pioggia intensa e vento forte, con le autorità che invitano alla massima prudenza.

Le decisioni a tutela della pubblica incolumità nelle ordinanze firmate dal sindaco facente funzioni Domenico Battaglia dopo l'allerta arancione diramata dalla Protezione civile per giovedì 12 febbraio Le prescrizioni contenute nelle ordinanze sono immediatamente efficaci. Il Comune, attraverso il servizio di Protezione civile comunale e la polizia locale, spiegano da Palazzo San Giorgio, monitora costantemente l'evolversi della situazione; per segnalazioni o emergenze è attivo 24 ore su 24 il numero unico 112. L'Amministrazione comunale richiama la cittadinanza alla scrupolosa osservanza delle disposizioni adottate.

