Ciclone di San Valentino | venerdì e sabato pioggia domenica migliora e lunedì ricomincia

Venerdì e sabato porteranno pioggia intensa su molte zone, mentre domenica il tempo dovrebbe migliorare. Lunedì, invece, le condizioni tornano a peggiorare con nuovo maltempo in arrivo. Lorenzo Badellino di 3BMeteo.com ha spiegato che il ciclone che sta attraversando l’Italia sta portando pioggia e vento, e le previsioni indicano che questa perturbazione durerà ancora qualche giorno.

Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com illustra quelle che saranno le condizioni meteo nella nostra regione. Dopo un venerdì inizialmente soleggiato, le condizioni andranno rapidamente peggiorando sul Veneto per l'arrivo di una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino che nel weekend attraverserà l'Italia. Le prime piogge raggiungeranno nella notte tra venerdì e sabato le zone occidentali della nostra regione e sabato si estenderanno a tutti i restanti settori, risultando più frequenti sulle aree di pianura. Nevicherà sulle Alpi oltre i 10001200m, anche se in misura contenuta.

