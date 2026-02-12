Meteo ecco il ciclone di San Valentino che porterà ancora pioggia

Questa mattina in Toscana le previsioni meteo sono peggiorate bruscamente. Dopo un inizio di giornata abbastanza soleggiato, le nuvole hanno preso il sopravvento e sono cominciate le piogge. È arrivato il ciclone di San Valentino, che nel weekend attraverserà tutta Italia portando maltempo e temporali. Le piogge continueranno nei prossimi giorni, con conseguenze sulle strade e le attività all’aperto.

"Dopo un venerdì inizialmente soleggiato, le condizioni andranno peggiorando in Toscana per l’arrivo di una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino che nel weekend attraverserà l’Italia". Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino che aggiunge: "Le prime piogge raggiungeranno venerdì sera le aree costiere della nostra regione e sabato si estenderanno dalle prime ore di sabato a tutti i restanti settori. Sono attesi fenomeni anche forti e temporaleschi, specie nella prima parte della giornata. Tornerà a nevicare sulla dorsale appenninica oltre i 1300m, con accumuli di neve fresca intorno a 30cm sull’Abetone".🔗 Leggi su Pisatoday.it

La provincia di Latina e il Lazio continuano a vivere giorni di maltempo.

Il maltempo non dà tregua a Reggio Calabria.

