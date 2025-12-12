Traffico internazionale di reperti archeologici | 56 misure cautelari l' indagine parte da Eraclea Minoa

Un'operazione avviata a Cattolica Eraclea ha portato all'emissione di 56 misure cautelari, segnando un importante passo nella lotta al traffico illecito di reperti archeologici internazionali. L'indagine, che prende il via da Eraclea Minoa, mira a smantellare un vasto giro di traffici illegali che minacciano il patrimonio culturale mondiale.

Parte da Cattolica Eraclea l'indagine che ha dato oggi duro colpo contro il traffico illecito internazionale di beni archeologici. Un’imponente operazione dei carabinieri del gruppo tutela patrimonio culturale di Roma, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania e dalla Procura di Catanzaro. Agrigentonotizie.it

Catania e Catanzaro, blitz contro i “tombaroli”: 56 arresti per traffico di reperti archeologici.

Catania e Catanzaro, blitz contro i “tombaroli”: 56 arresti per traffico di reperti archeologici. - Una vasta operazione contro il traffico internazionale di reperti archeologici è in corso dalle prime ore di questa mattina. corrieretneo.it

Operazione “Ghenos”, traffico di reperti reperti archeologici, eseguite 45 misure - Una vasta operazione coordinata dalla Procura distrettuale di Catania e condotta dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo ha colpito una presunta rete di scavi clandestini e t ... lasicilia.it

Retata internazionale delle forze dell’ordine per stroncare il traffico illecito. Identificati oltre 1.000 sospetti nell’operazione globale. ? https://l.euronews.com/f41u - facebook.com Facebook