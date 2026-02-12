Ciclismo Cancherini vincitore al Torneo 10 Comuni

Dopo le diverse vittorie consecutive conquistate nelle prove precedenti, il campione Felice Rizzo è stato costretto ad interrompere la serie positiva come vincitore assoluto nella prova pistoiese del Trofeo 10 Comuni, la quinta dello speciale circuito, svoltasi nella località di Pieve a Nievole organizzata dall'Emp Cycling Team e dai Comitati Uisp Empoli, Valdelsa e Pistoia. La vittoria infatti stavolta è stata conquistata da Matteo Cancherini della Ciclo Team San Ginese, che corre nella categoria Master 1 che ha inflitto oltre due minuti a Rizzo (New MT Bike Team Angeli) al quale peraltro è rimasta la soddisfazione e la conquista della vittoria nella propria categoria ossia la M3.

