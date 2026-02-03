Acf l’under 10 al torneo di calcio giovanile inclusivo

Sabato 31 gennaio, le Pulcine dell’ACF Arezzo hanno partecipato al Torneo di Calcio Giovanile Inclusivo, organizzato dall’Olmoponte Santa Firmina. Una giornata di sport e divertimento, con i più piccoli che hanno mostrato entusiasmo e spirito di squadra sul campo.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – Nella giornata di sabato 31 gennaio, le Pulcine dell'ACF Arezzo hanno preso parte al Torneo di Calcio Giovanile Inclusivo, organizzato dall'Olmoponte Santa Firmina. Al Palasport "Le Caselle" si sono affrontate le formazioni di ACF Arezzo, Capolona Quarata, Arezzo Football Academy e Olmoponte Santa Firmina Calcio Champagne, squadra composta da ragazzi e ragazze con difficoltà motorie e cognitive. Una giornata significativa per le giovani amaranto, all'insegna dello sport, della condivisione e dell'inclusività, valori centrali nel percorso educativo e sportivo.

