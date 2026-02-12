Ciao potresti dare un voto a questa ragazza? | sui cellulari spopola la truffa del concorso di ballo

Negli ultimi giorni, molti utenti di WhatsApp hanno ricevuto un messaggio che invita a votare una bambina in un concorso di ballo. Il messaggio sembra arrivare da un contatto conosciuto, ma si tratta di una truffa. Chi clicca sul link rischia di finire in una campagna di phishing, che mira a rubare dati personali. La polizia invita a fare attenzione e a non aprire collegamenti sospetti.

La Polizia postale mette in guardia dal messaggio che consente ai truffatori di rubare l'account whatsapp ai più disattenti E' in corso una campagna di phishing che si sta diffondendo tramite WhatsApp. Gli utenti ricevono un messaggio apparentemente inviato da un contatto conosciuto e presente in rubrica, che invita a cliccare su un link per votare una bambina impegnata in un presunto concorso di danza. Il link conduce a una pagina web che richiede l’inserimento del numero di telefono e di un codice trasmesso via sms. L’inserimento delle credenziali consente ai truffatori di acquisire il controllo dell’account di messaggistica della vittima e di contattare subito familiari e amici simulando situazioni di emergenza e richiedendo somme di denaro con carattere di urgenza.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Un messaggio su WhatsApp invita a votare in un concorso di danza, ma è una truffa.

Una nuova truffa gira su WhatsApp e fa già parecchi danni.

