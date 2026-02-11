Ciao! Dai un voto a Ecco la nuova truffa del concorso di danza che viaggia su WhatsApp e svuota i profili con un click

Un messaggio su WhatsApp invita a votare in un concorso di danza, ma è una truffa. Chi clicca sul link rischia di perdere il controllo del proprio profilo. La truffa si diffonde tra gli utenti, e molti si sono ritrovati con il profilo svuotato o compromesso senza neanche rendersene conto. Le autorità avvertono di fare attenzione e di non cliccare su link sospetti.

Basta un semplice clic su un link inviato da un amico per perdere il controllo del proprio profilo WhatsApp. Quella che appare come un’innocente richiesta di aiuto per un concorso di danza si sta rivelando, nelle ultime settimane, una delle trappole digitali più insidiose e diffuse in Italia. L’allarme arriva da Adiconsum e dalla Polizia Postale, che segnalano migliaia di casi su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un attacco tecnicamente definito smishing, una variante del phishing che sfrutta gli SMS e le chat, e che punta tutto sul fattore emotivo e sulla fiducia che riponiamo nei nostri contatti in rubrica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Una nuova truffa gira su WhatsApp e fa già parecchi danni.

Una recente truffa si sta diffusendo su WhatsApp e Telegram, coinvolgendo principalmente genitori e parenti di bambini.

