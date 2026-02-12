A Cortina, la giornata si è accesa di emozioni vere. Dopo aver seguito con attenzione il SuperG femminile, il presidente Sergio Mattarella è sceso in pista per festeggiare l’oro di Federica Brignone. In un momento di grande spontaneità, lui le ha sussurrato “Ci contavo”, mentre tra gli applausi lei ha risposto con sincerità. La scena ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando che a volte la genuinità supera le formalità.

F uori programma emozionante a Cortina, dove il presidente Sergio Mattarella, dopo aver seguito con il fiato sospeso il SuperG femminile, è sceso in pista per festeggiare l’oro di Federica Brignone. Tra gli applausi del pubblico, il Capo dello Stato ha stretto l’atleta in un caloroso abbraccio: «Bravissima, complimenti. È stata una gara incredibile e indimenticabile», le ha detto con orgoglio. Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. guarda le foto Leggi anche › Olimpiadi 2026: è il giorno di Federica Brignone e Sofia Goggia in discesa libera › Federica Brignone mostra la cicatrice sulla gamba dopo l’incidente: «Record di punti, ma degli ultimi 42 avrei fatto a meno» Il momento più dolce? Lo scambio di battute tra i due: «Si può dire che ci contavo», ha ammesso il Presidente Mattarella con un sorriso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Ci contavo», le ha sussurrato lui tra gli applausi. E la risposta di Federica è la prova che la spontaneità vince sempre, anche davanti al Capo dello Stato

