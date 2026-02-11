A 24 ore dalla confessione del biatleta, la sua ex ha deciso di parlare. La donna, rimasta anonima, ha scritto un breve messaggio sul quotidiano norvegese Verdens Gang. Ha detto che è difficile perdonare, anche dopo aver ricevuto una dichiarazione d’amore fatta davanti a tutto il mondo. La sua reazione arriva a poche ore dalla confessione del tradimento, lasciando aperta ancora la questione.

Un po’ come nella canzone di Caterina Caselli Laegreid ha racconta il suo errore. «Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita la persona più bella e straordinaria del mondo. Ma tre mesi fa ho commesso l'errore più grande della mia vita e le sono stato infedele», ha raccontato. Prima dei Giochi ha confessato l’infedeltà alla sua compagna che lo ha lasciato. Ha detto in diretta che alla gara è arrivato dopo la settimana più difficile della sua vita. Ha aggiunto di sentirsi come se avesse buttato la medaglia d'oro della sua vita. «Vorrei poter condividere questo con lei». A 24 ore di distanza sono arrivate le parole della diretta interessata con un messaggio pubblicato mercoledì dal quotidiano norvegese Verdens Gang. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La risposta della ex del biatleta che ha confessato il tradimento: «È difficile perdonare. Anche dopo una dichiarazione d'amore davanti al pianeta intero»

La compagna del biatleta norvegese rompe il silenzio e racconta la sua versione dei fatti.

Sturla Holm Lægreid, il biatleta norvegese, ha conquistato il bronzo in gara e, inaspettatamente, ha deciso di confessare un tradimento in diretta televisiva.

Laegreid, la fidanzata tradita risponde: «Difficile perdonarlo»

