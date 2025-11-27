Attacco a ChatGPT quali sono i dati rubati a Mixpanel e cosa rischiano gli utenti

OpenAI rassicura gli utenti dopo il databreach, a rischio solo gli sviluppatori API: i loro dati (nome, email) sottratti da Mixpanel tramite 'Smishing'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

