Choc durante il servizio tv Gabibbo preso a botte | come lo hanno ridotto

Durante il servizio in diretta, il Gabibbo è stato colpito da un uomo. La mascotte di Striscia la notizia è stata presa a botte e ha rischiato grosso. È la prima volta in 36 anni che succede qualcosa del genere. La scena ha sorpreso tutti e ora si cerca di capire cosa sia successo davvero.

Nessuno tocchi il Gabibbo, la mascotte di Striscia la notizia. Per la prima volta è stato malmenato: non era mai accaduto in 36 anni di gloriosa carriera. Le immagini si vedranno stasera, giovedì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5 nel corso del quarto appuntamento con Striscia la notizia - La voce della presenza, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. L'episodio è avvenuto a Milano, dove il celebre pupazzone rosso è stato inviato sul campo per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia: quelle su chi occupa indebitamente il posto dei disabili e su chi non paga il biglietto della metropolitana, evitando i tornelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Choc durante il servizio tv, Gabibbo preso a botte: come lo hanno ridotto Approfondimenti su Gabibbo Striscia "Perché non paghi il biglietto?". Ragazzo picchia il Gabibbo durante un servizio di Striscia Un ragazzo ha aggredito il Gabibbo durante una diretta di Striscia la Notizia. Torino, poliziotto preso a martellate: lo hanno preso. Chi è l’aggressore La polizia di Torino ha arrestato l’uomo che ha aggredito un agente a martellate. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Gabibbo Striscia Argomenti discussi: Limone sotto choc: speranze ridotte per il giovane finanziere travolto da una valanga; Choc in strada a Tor pignattara, 47enne presa a pugni da una donna; Choc a Zapponeta: i ladri fanno irruzione nel distretto sanitario per rubare l’auto del medico, preso a sassate e costretto a barricarsi in ambulatorio; Choc a Zapponeta: rubano l'auto del medico di guardia, cerca di impedire il furto e si barrica nell'ambulatorio - FoggiaToday. Telecronaca choc alle Olimpiadi: Paolo Petracca travolto dalle gaffeDal marzo dello scorso anno Paolo Petracca ricopre il ruolo di Direttore della Direzione Sport all’interno della Direzione Coordinamento Generi e della Testata Rai Sport. Un incarico di grande respons ... quilink.it Discarica Feronia di Finale Emilia, Pulitanò e Arletti (FdI): “Dati choc, fermare subito conferimenti e stop ai nuovi lotti” "Durante l’ultima Commissione ambiente, il tecnico incaricato, dottor Chiono, ha parlato apertamente di gravissimo inquinamento" si legge nel - facebook.com facebook Caduta choc per Lindsey Vonn ai Giochi Olimpici invernali di #MilanoCortina2026 durante la discesa libera femminile, trasportata via in elicottero Un grande in bocca al lupo per la campionessa americana x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.