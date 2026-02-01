Torino poliziotto preso a martellate | lo hanno preso Chi è l’aggressore

La polizia di Torino ha arrestato l’uomo che ha aggredito un agente a martellate. Per un momento si è creato il caos, e un poliziotto è rimasto da solo, sotto attacco. Alla fine, gli agenti sono riusciti a bloccare il responsabile e ad assicurarlo alla giustizia.

Per un attimo succede quello che nessuno vorrebbe mai vedere: in mezzo alla confusione, un agente resta isolato. Attorno, volti coperti, urla, spintoni. Sono secondi che sembrano interminabili e che, raccontati dall’ospedale, diventano un’immagine che fa rabbrividire. E ora, su quella scena, arriva una svolta. Tutto accade a Torino, durante il corteo organizzato in solidarietà al centro sociale sgomberato Askatasuna. La manifestazione degenera in scontri e, nel caos, un poliziotto finisce separato dai colleghi. È lì che viene circondato da un gruppo di manifestanti incappucciati. La svolta dopo gli scontri: preso un 22enne.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di Padova, è stato preso a martellate durante gli scontri di sabato 31 gennaio a Torino.

A Torino, durante una manifestazione, alcuni antagonisti hanno scatenato una guerriglia urbana.

