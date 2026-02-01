Torino poliziotto preso a martellate | lo hanno preso Chi è l’aggressore

La polizia di Torino ha arrestato l’uomo che ha aggredito un agente a martellate. Per un momento si è creato il caos, e un poliziotto è rimasto da solo, sotto attacco. Alla fine, gli agenti sono riusciti a bloccare il responsabile e ad assicurarlo alla giustizia.

Per un attimo succede quello che nessuno vorrebbe mai vedere: in mezzo alla confusione, un agente resta isolato. Attorno, volti coperti, urla, spintoni. Sono secondi che sembrano interminabili e che, raccontati dall’ospedale, diventano un’immagine che fa rabbrividire. E ora, su quella scena, arriva una svolta. Tutto accade a Torino, durante il corteo organizzato in solidarietà al centro sociale sgomberato Askatasuna. La manifestazione degenera in scontri e, nel caos, un poliziotto finisce separato dai colleghi. È lì che viene circondato da un gruppo di manifestanti incappucciati. La svolta dopo gli scontri: preso un 22enne.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di Padova, è stato preso a martellate durante gli scontri di sabato 31 gennaio a Torino.

A Torino, durante una manifestazione, alcuni antagonisti hanno scatenato una guerriglia urbana.

Askatasuna, scontri a Torino tra polizia e manifestanti: idranti, lacrimogeni e cassonetti in fiamme

Poliziotto accerchiato e preso a martellate durante il corteo a Torino: «Io vivo per miracolo». Feriti agenti padovaniPADOVA - Un poliziotto a terra e un commando di antagonisti incappucciati che si avventa su di lui, con calci, bastonate, martellate. È un giovane agente del Reparto mobile di Padova ... ilgazzettino.it

Torino, poliziotto accerchiato e preso a calci e pugni. Le immagini chocL’agente è stato aggredito da un gruppo di antagonisti durante gli scontri vicino al Campus universitario Einaudi. È stato poi soccorso da un collega ... quotidiano.net

Ieri sera verso la chiusura del giornale, tarda, tanto lavoro, vedo esplodere la storia del "poliziotto martellato", soprattutto da dopo che Crosetto twitta il video (rubato a un collega di Torino oggi, non citato, non pagato, il logo tagliato) che poi rimbalza ovunque. - facebook.com facebook

Condanno la violenza esercitata sul poliziotto ieri a Torino, e non ci sono giustificazioni (neanche per gli stessi poliziotti che ieri manganellavano o lanciavano lacrimogeni altezza uomo). Esiste però il contesto, un contesto che politica, giornalismo e la maggio x.com