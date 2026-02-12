Un ragazzo ha aggredito il Gabibbo durante una diretta di Striscia la Notizia. È la prima volta in 36 anni che il pupazzo viene picchiato mentre lavora. Le immagini dell’episodio saranno trasmesse questa sera su Canale 5, nel quarto appuntamento del programma condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Il Gabibbo è stato malmenato per la prima volta in 36 anni di carriera. Le immagini, annuncia Mediaset in una nota, si vedranno stasera in prima serata su Canale 5 nel corso del quarto appuntamento con Striscia la notizia - La voce della presenza, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. L’episodio è avvenuto a Milano, dove il celebre pupazzone rosso è stato inviato sul campo per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia: quelle su chi occupa indebitamente il posto dei disabili e su chi non paga il biglietto della metropolitana, evitando i tornelli. Proprio in quest’ultima missione, il Gabibbo è stato malmenato da un ragazzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Perché non paghi il biglietto?". Ragazzo picchia il Gabibbo durante un servizio di Striscia

Durante il servizio a Crotone, le cose sono sfuggite di mano.

Questa mattina a Milano, il pupazzone rosso di Striscia la Notizia è stato spintonato e buttato a terra durante una scena di strada.

