Choc a Palermo donna di 56 anni esce da negozio e viene accoltellata | è grave

Una donna di 56 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata accoltellata mentre usciva da un negozio nel tardo pomeriggio a Palermo. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove ora si trova in condizioni serie. La polizia sta cercando di ricostruire quello che è successo e ha già avviato le indagini.

Versa in gravi condizioni una donna di 56 anni che, nel tardo pomeriggio di oggi, è stata accoltellata in strada a Palermo. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, un uomo, affetto da disturbi psichici, l'ha colpita alla schiena e poi si è dato alla fuga. Tuttavia gli agenti della Squadra Mobile lo hanno rintracciato dopo pochi minuti. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Villa Sofia, dove lotta tra la vita e la morte. Sulla vicenda indaga la polizia. La dinamica. L' aggressione si è consumata in via Libertà, all'incrocio con via Raffaello Mondini, nel centro del capoluogo siciliano.

