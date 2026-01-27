Tragedia sulla ’Palio’ malore fatale per una maestra di asilo

Un tragico incidente si è verificato sulla strada Autopalio, coinvolgendo una Suzuki alla guida di una maestra di asilo. La donna ha accusato un malore improvviso, che non le ha lasciato scampo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 all’altezza dello svincolo di Badesse, in direzione Siena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Non le ha dato scampo un malore mentre era alla guida della sua Suzuki, ieri mattina poco più tardi delle 9 in Autopalio all’altezza dello svincolo di Badesse direzione Siena. Paola Rugi, 59 anni, di Castellina Scalo, è deceduta presumibilmente durante il trasferimento alle Scotte nonostante gli incessanti tentativi di rianimazione da parte dei sanitari dell’automedica inviata dal 118 e del personale di un’ ambulanza della Misericordia di Siena. Un quadro già molto grave agli occhi dei soccorritori. Sul posto l’arrivo della Polizia stradale anche per regolamentare il traffico con le code che si sono formate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia sulla ’Palio’, malore fatale per una maestra di asilo Approfondimenti su Palio Malore fatale a nove anni, Urago Mella sotto choc: “Una tragedia inimmaginabile” Italia, ancora tragedia in asilo: bimba morta così. La maestra lo scopre in modo atroce Un evento drammatico sconvolge un asilo italiano, portando alla tragica perdita di una bambina. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Palio Argomenti discussi: Tragedia sulla ’Palio’, malore fatale per una maestra di asilo; BARISCIANO: MALORE MENTRE RACCOGLIE VISCHIO, MUORE 78ENNE | Notizie di cronaca. Tragedia sulla ’Palio’, malore fatale per una maestra di asiloNon le ha dato scampo un malore mentre era alla guida della sua Suzuki, ieri mattina poco più tardi delle 9 in Autopalio all’altezza dello svincolo di Badesse direzione Siena. Paola Rugi, 59 anni, di ... lanazione.it Siena, malore alla guida sull’Autopalio: traffico in tilt all’altezza di BadesseUn veicolo è rimasto fermo sull’Autopalio, in direzione sud, all’altezza di Badesse a causa di un improvviso malore del conducente. Immediato intervento dei sanitari del 118 e della Polizia Stradale. radiosienatv.it Femminicidio di Federica Terzullo, si tolgono la vita i genitori dell’assassino: una tragedia senza fine Federica Terzullo uccisa, i genitori dell’assassino che si tolgono la vita e un bambino di dieci anni reso orfano: una tragedia che travolge un’intera comunità C - facebook.com facebook

