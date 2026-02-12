Avvistato un branco di sei lupi | chiusa la pineta monumentale

La pineta monumentale di Fregene resta chiusa da oggi, giovedì 12 febbraio. Un branco di sei lupi si aggira ormai da diversi giorni tra gli alberi, e le autorità hanno deciso di mettere in sicurezza i cittadini chiudendo l’area. La presenza degli animali non è nuova, ma questa volta la situazione ha portato alla decisione di bloccare l’accesso alla pineta per evitare rischi.

Chiusa da oggi, giovedì 12 febbraio, la pineta monumentale di Fregene dove si aggira, ormai da diversi giorni, un branco composto da sei lupi e già noto ai cittadini. La decisione è stata presa dal sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. La Legione carabinieri Lazio della stazione di Fregene, infatti, ha scritto proprio all'amministrazione comunale per comunicare che, il 6 febbraio, un branco di sei lupi era stato avvistato, intorno alle ore 19:00, aggirarsi all'interno della pineta. Nell'ordinanza firmata da Baccini si spiega come il lupo frequenti "sempre più l'ambiente antropizzato e, nello specifico, anche il territorio comunale, come testimoniato da recenti accadimenti".

