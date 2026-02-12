Chiude la Pam in Corso del Popolo

La catena Pam chiude il negozio di Corso del Popolo 209 a Mestre. La notizia ha preso tutti di sorpresa, arrivando in queste ore ai sindacati. La Fisascat Cisl Venezia ha confermato la chiusura, che lascia senza lavoro molti dipendenti. Ora si attende una ripercussione sulla zona e sui lavoratori coinvolti.

Il punto vendita mestrino, comunica la Cisl, cesserà le attività a fine febbraio. «Vanno ricollocati venti dipendenti» La Pam chiude il punto vendita in Corso del Popolo 209 a Mestre. La notizia, arrivata in queste ore sul tavolo dei sindacati, è stata diffusa dalla Fisascat Cisl Venezia. Il provvedimento ha effetto immediato, da fine febbraio 2026: «Un duro colpo per i dipendenti, una ventina in totale, tutti qualificati e con ottima esperienza nel settore», fa sapere il sindacato. Il segretario della Fisascat Venezia, Nicola Pegoraro, ha informato l'assessore al lavoro e sviluppo economico del Comune di Venezia, Simone Venturini.

