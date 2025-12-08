Gualtieri accende l' albero di Natale a Piazza del Popolo e le luminarie di via del Corso – Il video

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme a Barbara Marinali di Acea, ha acceso l'albero di Natale a Piazza del Popolo e le luminarie di via del Corso, segnando l'inizio delle festività natalizie nella capitale. L'evento si è svolto il 8 dicembre, tradizionalmente in concomitanza con la festa dell'Immacolata.

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e la presidente di Acea, Barbara Marinali hanno inaugurato l'albero di Natale di piazza del Popolo e le luminarie di via del Corso, tradizionalmente in concomitanza con la festa dell'Immacolata. A presentare la serata, la cantante Noemi. RomaCapitale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

