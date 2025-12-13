Guasticce ladri nel piazzale dell' azienda logistica Bcube | rubato rame

Nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, nel piazzale dell'azienda logistica Bcube di Guasticce, si è verificato un furto di rame. L'episodio ha coinvolto la sede di via Francia, evidenziando ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza nelle aree industriali della zona.

Furto nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 dicembre nei piazzali Bcube spa, azienda leader nella logistica integrata con sede in via Francia, a Guasticce (Collesalvetti). Secondo quanto ricostruito, ignoti sarebbero riusciti a introdursi nell'area antistante la struttura impossessandosi poi.