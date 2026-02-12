Chiellini senti Felipe Melo | Alla Juve non andavamo d’accordo su niente Al Mondiale per club volevo litigarci Poi…
Chiellini racconta un episodio poco noto durante la sua carriera alla Juventus. In un'intervista, il difensore ha ricordato come con Felipe Melo non ci fosse mai feeling e come, in alcune occasioni, volesse arrivare allo scontro. Tra le tante storie, spicca quella del Mondiale per club, quando il clima tra i due giocatori si fece davvero teso.
Chiellini, senti Felipe Melo: «Alla Juve non andavamo d’accordo su niente. Al Mondiale per club volevo litigarci. Poi.». Le parole. In vista dell’imminente Derby d’Italia e dell’affascinante incrocio europeo tra Juventus e Galatasaray, Felipe Melo è tornato a far parlare di sé con un’intervista ricca di aneddoti rilasciata a Tuttosport. L’ex centrocampista brasiliano, noto per il suo temperamento focoso e per aver vestito entrambe le maglie che sabato si sfideranno a San Siro, ha dedicato un passaggio particolarmente toccante al suo storico rapporto con Giorgio Chiellini. QUI L’INTERVISTA INTEGRALE A FELIPE MELO Le frizioni del passato tra i due, nate durante la convivenza in bianconero e alimentate da vecchie dichiarazioni al vetriolo, sembrano ormai appartenere a un’altra epoca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
