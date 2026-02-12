Chiellini racconta un episodio poco noto durante la sua carriera alla Juventus. In un'intervista, il difensore ha ricordato come con Felipe Melo non ci fosse mai feeling e come, in alcune occasioni, volesse arrivare allo scontro. Tra le tante storie, spicca quella del Mondiale per club, quando il clima tra i due giocatori si fece davvero teso.

Chiellini, senti Felipe Melo: «Alla Juve non andavamo d’accordo su niente. Al Mondiale per club volevo litigarci. Poi.». Le parole. In vista dell’imminente Derby d’Italia e dell’affascinante incrocio europeo tra Juventus e Galatasaray, Felipe Melo è tornato a far parlare di sé con un’intervista ricca di aneddoti rilasciata a Tuttosport. L’ex centrocampista brasiliano, noto per il suo temperamento focoso e per aver vestito entrambe le maglie che sabato si sfideranno a San Siro, ha dedicato un passaggio particolarmente toccante al suo storico rapporto con Giorgio Chiellini. QUI L’INTERVISTA INTEGRALE A FELIPE MELO Le frizioni del passato tra i due, nate durante la convivenza in bianconero e alimentate da vecchie dichiarazioni al vetriolo, sembrano ormai appartenere a un’altra epoca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Felipe Melo si prepara per il derby d’Italia di sabato sera a San Siro.

Felipe Melo si apre con una frase diretta: è pentito di aver lasciato la Juventus, ma non ha dubbi, resta interista.

