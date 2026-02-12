Felipe Melo rivela | Pentito di aver lasciato la Juve ma resto interista Col Galatasaray nel 2013? Per loro è ancora una ferita aperta

Felipe Melo si apre con una frase diretta: è pentito di aver lasciato la Juventus, ma non ha dubbi, resta interista. L’ex centrocampista brasiliano, che ha indossato le maglie di entrambe le squadre, si prepara al derby d’Italia di sabato, parlando di alcune scelte passate e di come ancora brucia la ferita per il Galatasaray del 2013. Melo, nel suo modo schietto, ha lasciato trasparire un mix di rimpianto e fedeltà ai colori nerazzurri, mentre si avvicina uno degli incontri più attesi

Approfondimenti su Juventus Inter Felipe Melo: «Galatasaray Juve nel 2013? Ricordo ancora i loro sguardi. Erano troppo sicuri di passare. Pentito di averli lasciati, ma resto interista» Felipe Melo rivela di aver ancora davanti agli occhi i volti e gli sguardi di quella sera del 2013, quando il Galatasaray affrontò la Juventus in Champions League. Felipe Melo: «Nella singola partita vedo meglio la Juve. Mi sono pentito di tante cose» Felipe Melo si prepara per il derby d'Italia di sabato sera a San Siro. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Inter Felipe Melo: «Galatasaray Juve nel 2013? Ricordo ancora i loro sguardi. Erano troppo sicuri di passare. Pentito di averli lasciati, ma resto interista»Felipe Melo: «Galatasaray Juve nel 2013? Ricordo ancora i loro sguardi. Erano troppo sicuri di passare. Pentito di averli lasciati, ma resto interista». Le parole del brasiliano Felipe Melo, ex centro ... Juve sono pentito ma tifo Inter e Galatasaray. Volevo litigare ferocemente con Chiellini, ma lui...L'intervista esclusiva a Felipe Melo, triplo ex tra bianconeri, nerazzurri e turchi: Vi dico chi è favorito. Spalletti perfetto, ma perché nessuno chiama Roberto Mancini? ... "PRESI UNA GINOCCHIATA DA FELIPE MELO. DA LI' EBBI PROBLEMI PSICOLOGICI" Trovi l'episodio completo su DoppioPassoPodcast su YouTube #doppiopassopodcast #calcio #betsson #gazzi #FelipeMelo incita il #Galatasaray

