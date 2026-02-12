La tragedia di Chiara Jaconis si è consumata a Padova, quando una statuetta lanciata da un balcone ha colpito la donna, causandone la morte. Le telecamere del bed and breakfast hanno ripreso tutto, e ora si sa che chi ha lanciato l’oggetto è un ragazzino di 13 anni, considerato problematico e non imputabile. La polizia sta indagando sul motivo che ha portato il giovane a compiere quel gesto fatale.

PADOVA - Non ci sono dubbi: a lanciare la statuetta che ha ucciso Chiara Jaconis è stato un ragazzino problematico, all'epoca tredicenne, non imputabile proprio per la sua età inferiore ai 14 anni. A mettere il primo punto fermo nella lunga vicenda giudiziaria legata alla morte della trentenne padovana è il Tribunale dei minori di Napoli. La sentenza è stata depositata martedì e ricalca quanto ricostruito dai magistrati campani negli ultimi mesi. Per la famiglia Jaconis, che da un anno e mezzo invoca giustizia, è un passo importante. Il giudice infatti non dichiara l'estraneità del ragazzino, anzi: lo individua come responsabile della tragedia ma lo ritiene non imputabile. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Chiara Jaconis, la statuetta lanciata dal balcone da un 13enne che non è imputabile. Il gesto ripreso dalle telecamere del b&b

Approfondimenti su Chiara Jaconis

Questa mattina a Padova si è svolto il processo per la morte di Chiara Jaconis, la giovane uccisa quando una statuetta le è caduta dall’alto da un balcone.

Chiara Jaconis e i genitori del ragazzino che avrebbe lanciato la statuetta dal balcone ribadiscono di aver sempre tenuto d’occhio i figli.

