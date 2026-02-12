Chiana spelacchiata e strada che frana | il Consorzio replica

La strada lungo il Canale Maestro della Chiana tra Ponte a Chiani e Ponte alla Nave mostra evidenti segni di degrado. La zona rischia di peggiorare con le recenti frane, e il Consorzio risponde alle critiche, spiegando le misure adottate. Il consigliere comunale Michele Menchetti aveva sollevato dubbi sulla manutenzione, ma il Comune e il Consorzio assicurano di intervenire per mettere in sicurezza l’area. La situazione resta monitorata, mentre i residenti chiedono interventi più rapidi.

Abbiamo riportato la nota del consigliere comunale Michele Menchetti, che solleva dubbi sulla manutenzione lungo il Canale Maestro della Chiana, nel tratto tra Ponte a Chiani e Ponte alla Nave. Secondo quanto segnalato, gli interventi avrebbero comportato abbattimenti drastici e potature invasive, con possibili ripercussioni anche sulla stabilità della strada che costeggia il canale. Riceviamo e pubblichiamo la precisazione ufficiale? La replica del Consorzio Con una nota firmata dalla presidente Serena Stefani, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno chiarisce che: Il tratto interessato è classificato in seconda categoria.

