Chiana spelacchiata e strada che frana | ma chi l’ha fatta ‘sta manutenzione?

La strada lungo il Canale Maestro della Chiana è in condizioni pietose. La terra frana, i punti sono pericolanti e la manutenzione sembra essere stata fatta senza cura. Chi si occupa di queste opere? Tra Ponte a Chiani e Ponte alla Nave, qualcuno ha passato più tempo con i machete che con i mezzi adatti. La situazione rimane critica e nessuno sembra aver preso sul serio il problema.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE: nota del consigliere comunale Michele Menchetti Oh via, ma che succede lungo il Canale Maestro della Chiana? Tra Ponte a Chiani e Ponte alla Nave pare sia passata più che una squadra di manutenzione, un esercito di boscaioli col machete in mano. Alberi giù come birilli e potature fatte alla "via così", che più che sistemare il verde l'hanno raso al suolo. E allora qualcuno ha alzato la mano e ha detto: "Scusate eh, ma un si poteva fare con un po' più di criterio?". L'interrogazione è arrivata bella e pronta sul tavolo dell'assessore Alessandro Casi, perché qui la faccenda un è mica solo di fronde tagliate troppo corte.

