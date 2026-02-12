Consorzio precisazioni sulla manutenzione canale maestro della Chiana

Questa mattina il Consorzio ha diffuso una nota per chiarire alcuni aspetti sulla manutenzione del canale maestro della Chiana. La presidente Serena Stefani ha voluto precisare il lavoro svolto e rassicurare gli agricoltori e i cittadini sulla regolarità delle operazioni.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – . La nota della Presidente Serena Stefani. «Abbiamo letto sulla stampa odierna l'articolo relativo a presunti "abbattimenti selvaggi" lungo il Canale Maestro della Chiana, ritenuti addirittura tali da mettere a rischio la tenuta stradale. Riteniamo pertanto opportuno trasmettere la documentazione fotografica raccolta nel corso del sopralluogo effettuato nel pomeriggio odierno dai nostri tecnici, invitandovi a prenderne visione per constatare direttamente lo stato reale dei luoghi. Sul tratto indicato, ovvero tra Ponte a Chiani e Ponte alla Nave, classificato in seconda categoria, i lavori sono stati eseguiti dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno per conto della Regione Toscana.

