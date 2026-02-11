Morte Patrizia De Blanck l’amica Guenda Goria interviene sulla figlia Giada

Giada De Blanck sta vivendo un momento difficile dopo la morte della madre, Patrizia. L’amica Guenda Goria ha parlato della figlia, che cerca di affrontare questa perdita improvvisa e dolorosa. La famiglia si stringe intorno a Giada, ancora sotto shock.

Bastano poche parole per raccontare il momento che sta attraversando Giada De Blanck dopo la scomparsa della madre, Patrizia De Blanck. A pronunciarle, in collegamento con La volta buona, è stata Guenda Goria, amica di lunga data sia della contessa che della figlia. Il tono è misurato, la voce segnata dall’emozione. Ha lasciato intendere che siano quelle tre parole a descrivere uno stato d’animo che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Le prossime ore saranno decisive, soprattutto in vista dei funerali in programma giovedì, un passaggio che si preannuncia particolarmente doloroso per la 44enne.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

Oggi si è spento Patrizia De Blanck.

La morte di Patrizia De Blanck ha scosso la famiglia e gli amici.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Patrizia De Blanck

