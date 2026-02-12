Cheickh Niang | È normale avere alti e bassi fa parte del percorso

Cheickh Niang, giovane talento di Aquila Trento, ha preso parte a Basketball Without Borders a Los Angeles. L’evento internazionale ha riunito alcuni dei più promettenti giocatori emergenti, e lui non si è tirato indietro. Niang ha detto che è normale avere alti e bassi nel percorso, e che fa parte del processo di crescita. La sua partecipazione dimostra come la pallacanestro italiana stia puntando sui giovani e cerca di farsi notare anche all’estero.

Una presenza emergente della pallacanestro italiana, rappresentante di Aquila Trento, prende parte a Basketball Without Borders a Los Angeles. L'esperienza offre una visione concreta di talento, preparazione e determinazione, elementi chiave per uno sviluppo su palcoscenici internazionali. Durante la partecipazione, la convocazione ha suscitato gioia e orgoglio, ma rappresenta anche uno stimolo a proseguire con impegno per raggiungere il massimo livello possibile. La notizia ha generato una sensazione di soddisfazione, accompagnata dalla consapevolezza di dover incrementare il lavoro quotidiano.

