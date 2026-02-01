Questa sera la Virtus ospita Trento all’Arena, cercando di allungare la sua striscia positiva e rafforzare il primato in classifica. Dopo le vittorie recenti in campionato e in Eurolega, i bianconeri vogliono continuare a vincere davanti ai loro tifosi. Sul parquet si sfidano anche i Niang: Saliou contro Cheickh. La partita è uno degli appuntamenti più attesi di questa 18^ giornata di serie A.

Vincere per consolidare il primato e per continuare nella propria striscia positiva. Reduce dai successi in campionato di Cremona e in Eurolega nel Principato con Monaco, la Virtus Olidata torna a giocare alle 19 all’Arena davanti al proprio pubblico, ospitando, nella 18^giornata di serie A la Dolomiti Energia Trentino. E’ senza dubbio la sfida tra i due fratelli Niang, il ventunenne bolognese Saliou, tra l’altro ex della sfida, che si sta confermando in serie A e che da rookie di Eurolega sta confermando le sue grandissime qualità e il diciassettenne Cheickh che alla sua prima assoluta stagione tra i senior sta stupendo un po’ tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Virtus con Trento per cavalcare l’onda. E’ il derby dei Niang: Saliou sfida Cheickh

La Virtus Bologna interrompe una serie di risultati negativi in trasferta vincendo in Eurolega contro Dubai.

