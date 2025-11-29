I fratelli Niang incantano la platea mandellese | è Cheickh l' atleta dell' anno
È Cheickh Niang l'atleta dell'anno a Mandello. Il cestista 17enne, fratello di Saliou, ha ricevuto il premio dell'Amministrazione comunale, o meglio: lo riceverà proprio dalle mani del fratello più grande, intervenuto durante la cerimonia svoltasi sabato sera al cineteatro.Cheickh in questi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
