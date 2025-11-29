I fratelli Niang incantano la platea mandellese | è Cheickh l' atleta dell' anno

Leccotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Cheickh Niang l'atleta dell'anno a Mandello. Il cestista 17enne, fratello di Saliou, ha ricevuto il premio dell'Amministrazione comunale, o meglio: lo riceverà proprio dalle mani del fratello più grande, intervenuto durante la cerimonia svoltasi sabato sera al cineteatro.Cheickh in questi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

fratelli niang incantano plateaI fratelli Niang incantano la platea mandellese: è Cheickh l'atleta dell'anno - Premiato il più piccolo dei due assi del basket, assente per impegni sportivi: "Mi dispiace non essere lì con voi". Da leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Fratelli Niang Incantano Platea