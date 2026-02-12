Federica Brignone vince il suo primo oro in una gara di SuperG alle Tofane e corre subito ad abbracciare il presidente Mattarella. È un momento che resterà nella memoria, soprattutto dopo un anno difficile segnato da un infortunio. La campionessa italiana si dice incredula:

Anche le Frecce Tricolori, lasciando la loro famosa scia, hanno sfrecciato sull'Olympia delle Tofane dopo la vittoria dell'oro olimpico di Federica Brignone in SuperG ai Giochi di Milano-Cortina sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha assistito alla gara. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver assistito alla gara di Super G dei Giochi Olimpici invernali sulla pista Olympia delle Tofane, a Cortina, ha raggiunto l'arrivo per salutare e fare i complimenti alla sciatrice italiana Federica Brignone, vincitrice della medaglia d'oro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Che sogno, Brignone: vince il SuperG e abbraccia Mattarella. Primo oro, un anno dopo l'infortunio| La gioia di Fede: «Mai nella vita, incredibile» | Le gare di oggi

Federica Brignone ha vinto il SuperG sulle Tofane davanti al presidente Mattarella, regalando una gioia enorme.

Federica Brignone vince il SuperG sulle Tofane, davanti a Mattarella, e conquista il suo primo oro dopo un anno di infortunio.

Federica Brignone, è Oro infinito nel SuperG femminile! Dal terribile infortunio e il sogno svanito a una vittoria leggendaria che ci parla di resilienzaFederica Brignone vince un Oro leggendario nel SuperG: dalle lacrime dell'infortunio del 2025 a quelle di gioia per una vittoria meravigliosa ... vogue.it

Una Brignone da sogno: medaglia d’oro sensazionale, la mamma: Sono commossa, grazie a chi ci è stato vicinoA Cortina un SuperG che resterà nella storia. La fuoriclasse aostana era rientrata a gennaio dopo uno stop di 292 giorni: il 3 aprile dello scorso anno aveva avuto, infatti, un terribile infortunio in ... altoadige.it

