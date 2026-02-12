Lindsey Vonn si trova ora all'ospedale Ca’ Foncelli di Treviso, dove ha subito il terzo intervento in quattro giorni. La campionessa americana si è fatta male durante la discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e ora lotta tra le corsie dell’ospedale. Nel frattempo, ha speso parole di incoraggiamento e festa per il ritorno di Federica Brignone, commentando: “Che incredibile ritorno!”

Lindsey Vonn è ricoverata presso l’ospedale Ca’ Foncelli di Treviso, dove ieri è stata sottoposta al terzo intervento chirurgico nell’arco di quattro giorni, in seguito alla bruttissima caduta accusata nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse statunitense si era presentata al cancelletto di partenza con il crociato sinistro rotto e lo scivolone dopo una dozzina di secondi ha procurato ulteriori danni al suo fisico: la carriera della formidabile 41enne sembra essere finita, l’auspicio è che possa recuperare prontamente e che possa lasciare il nosocomio veneto in tempi rapidi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lindsey Vonn festeggia Federica Brignone: "Che incredibile ritorno!"

Dopo anni di duro lavoro, Federica Brignone torna a vincere e riceve una pioggia di complimenti.

La campionessa italiana Federica Brignone ha ricevuto un grande sostegno dopo la sua ultima impresa, mentre Lindsay Vonn si è detta entusiasta del suo ritorno.

